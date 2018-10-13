Кокорина призвали «стать мужиком»

Экс-одноклубник Кокорина призвал игрока «стать мужиком»

Танасьевич и Кокорин вместе защищали цвета бело-голубых в 2008–2009 годах.

"Конечно, Кокорин не прав. Мужчины порой могут разрешить конфликтную ситуацию кулаками, когда оскорбления переходят грань, однако пускать в ход стулья, набрасываться толпой на одного — это непозволительно.

Самое первое, что нужно сделать после выхода на свободу — поменять компанию друзей и товарищей. С этой ему явно не по пути. Второе — сосредоточиться на семье и футболе. Уверен, что он вернется на поле гораздо сильнее, чем был. Сложная ситуация позволит правильно расставить приоритеты в жизни. Ему пора становиться мужиком", — сказал Танасьевич.

Ранее сообщалось, что суд арестовал четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева.