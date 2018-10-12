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Шнуров посвятил нецензурную оду Кокорину и Мамаеву
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Шнуров посвятил нецензурную оду Кокорину и Мамаеву 

SPORT24.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: кадр видео
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Нецензурную оду футболистам, которые накануне были взяты под стражу до 8 декабря за две драки в центре Москвы, Шнуров опубликовал в инстаграме.
Два веселых футболистаВместе провели уикенд, -*******хали министра, Став героями легенд!Как богатыри былины, Встали с печки, вот те нать, И пошли вдоль по НеглиннойПо *******кам пинать. И ногами, и руками, Любо дорого глядеть!Крепкие они, как камень, Звонкие они, как медь!****трогать их-то, ибо, Вот герои от народа, И под стать они Хабибу, Им я посвящаю оду!Их портреты срочно в школы, Дай им, боже, больше сил, Для примера и прикола, Я, будь воля, разместил!
Напомним, что в результате нападений футболистов и их друзей пострадали три человека: пьяная компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем у них случился конфликт в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
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