Без Кокорина и Мамаева: что станет с «Зенитом» и «Краснодаром»

Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка»

Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены под арест в СИЗО до 8 декабря и больше не сыграют в первой части российского футбольного сезона. Мамаев даже уже получил первую передачу после перевода в «Бутырку»‍. «Газета.Ru» рассказывает о том, как отсутствие этих игроков отразится на футбольных перспективах «Зенита» и «Краснодара».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в двух нападениях в центре Москвы, совершенных утром 8 октября.

Несмотря на слухи о возможном чуть ли не пожизненном отстранении от футбола ( РФС будет рассматривать их дело на следующей неделе) и попытку «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым, оба футболиста на данный момент остаются игроками клубов Российской премьер-лиги.

Тем не менее, если адвокатам Кокорина и Мамаева не удастся обжаловать решение суда арестовать их на два месяца и поместить в СИЗО, оба они уже никак не смогут выйти на поле в первой части текущего сезона.

В настоящее время игроки пребывают в изоляторе, а Мамаев даже уже получил первую передачу после перевода в «Бутырку»‍. Там они пробудут как минимум до 8 декабря, и к тому моменту их командам останется до ухода на каникулы провести по два матча. Уже на следующий день в последнем до перерыва туре РПЛ «Зенит» на «Санкт-Петербурге» сыграет с казанским «Рубином» , а «Краснодар» примет на своем поле грозненский «Ахмат».

После того российские клубы 13 декабря сыграют в заключительных матчах групповой стадии Лиги Европы. Сине-бело-голубые отправятся к пражской «Славии» в Чехию, а «быки» сразятся в Испании с «Севильей».

Даже если с Кокорина и Мамаева будут 8 декабря сняты обвинения, а родные клубы примут их с распростертыми объятиями, выход на поле игроков в названных играх — что-то из разряда фантастики. Они просто не успеют набрать нужные кондиции после вынужденного простоя.

Так что будет означать для их команд потеря бывших членов сборной России по футболу?

Для Сергея Семака потеря Кокорина станет куда большей головной болью, чем кажется при беглом взгляде со стороны.

Да, Александр был хорош в первой части прошлого сезона и, пожалуй, даже претендовал на статус лучшего футболиста страны на тот момент, но из-за травмы крестообразной связки пропустил почти всю вторую половину сезона, чемпионат мира и старт сезона текущего.

К работе в общей группе нападающий вернулся не так давно, а на поле появился и вовсе только в последних матчах, успев принять участие всего в пяти поединках, выходя исключительно на замены, причем в первом из них против «Локомотива» — на минуту.

При этом Кокорин отличился по разу в кубковом матче с астраханским «Волгарем» и в матче Лиги Европы со «Славией», где его точный удар во втором тайме оказался единственным во всей игре и принес «Зениту» тяжелейшую победу.

Сине-бело-голубые под руководством Семака сейчас уверенно лидируют в РПЛ и имеют четыре очка после двух туров в Лиге Европы. На острие атаки у команды успешно действует нынешний главный футболист страны Артем Дзюба , адаптировался к российским реалиям и талантливый аргентинский форвард Себастьян Дриусси

Казалось бы, не было Кокорина столько времени, ну не будет снова. «Невелика потеря», как наверняка заявил бы Хабиб Нурмагомедов

На деле все гораздо сложнее. Да, «Зенит» побеждает, и это делает его главным фаворитом на победу в чемпионате страны, но с точки зрения игры у команды Семака все не так радужно.

Зачастую у сине-бело-голубых не получается вскрывать плотную оборону соперников, и все в итоге сводится к тактике банальных забросов на Дзюбу и выходящего в концовках Антона Заболотного

Когда-то это работает, но сбои начинают появляться все чаще, а Кокорин — как раз тот игрок, который способен придать другой вектор атакам команды.

Он здорово открывается и играет ногами, обладает отличной скоростью, бьет по воротам с обеих ног и по-футбольному мудр на поле. Что-то подобное в перспективе может дать «Зениту» Дриусси, но аргентинец пока слишком много суетится и сыроват из-за своей молодости.

Неспроста именно Кокорин смог решить исход матча со «Славией», где чешская команда вообще-то была гораздо ближе к победе. Александр открылся между линиями, получил пас от Леандро Паредеса и реализовал момент. В не менее классной атаке команды чуть раньше Дриусси тоже забил, но прежде забрался в положение «вне игры»…

В общем, невозможность рассчитывать на Кокорина наверняка осложнит Семаку жизнь и обеднит варианты построения игры, а также вынудит клуб, если ничего не изменится, выходить зимой на трансферный рынок в поисках нового и наверняка дорогостоящего игрока.

Так что понятно, почему в городе на Неве предпочитают дождаться решения суда, а уж потом заниматься вопросами контракта.

Труднее понять, почему «Краснодар» так оперативно и рьяно пытается разорвать соглашение с Мамаевым. Разве что слух о 30 млн евро, которые игрок будет должен клубу за расторжение из-за его дисциплинарного нарушения, действительно правдив.

За 30 млн игрока уровня Мамаева и даже сильнее найти, конечно, вполне возможно, даже если заложить в эту сумму выплаты новичку по зарплате.

А искать придется, так как полузащитник на данный момент был ключевым игроком команды. У «быков» достаточно серьезная конкуренция на месте атакующего полузащитника, но пришедший после чемпионата мира перуанец Кристиан Куэва и давно выступающий за клуб уругваец Маурисио Перейра оказались на скамейке запасных под россиянином.

И это произошло совсем не из-за лимита. Более того, Мамаев в принципе не считался их конкурентом изначально и больше действовал на фланге. Но в новом сезоне при Мураде Мусаеве он раскрывается именно как «десятка».

Главные козыри Павла — отличная работоспособность, видение поля, умение выполнить последний пас и спортивная злость при отборе.

Для чемпионата России он идеальный симбиоз главного креативщика и прессингующего в команде, претендующей на чемпионство. Ни Куэва, ни Перейра, при всех их достоинствах, такой совокупностью характеристик не обладают.

На счету Мамаева в нынешнем сезоне три гола и голевая передача в РПЛ, а также ассист в сумасшедшем победном матче с «Севильей» (2:1) в Лиге Европы, где «быки» сумели перевернуть ситуацию с ног на голову в концовке.

Мамаев шикарно открывается между линиями, постоянно коротко обыгрывается с партнерами и делает в среднем больше 2,5 ключевых передач за игру. Не покинь команду Федор Смолов , и наверняка у полузащитника было бы сейчас значительно больше голевых пасов.

С потерей хавбека черно-зеленым придется перестраивать игру при потере мяча, а также адаптировать позиционные атаки под характеристики Куэвы с Перейрой. Учитывая экстренность ситуации, это просто не может пройти бесследно для команды, которая показывала в последнее время самый яркий футбол в стране и забралась на второе место в чемпионате.

Без Мамаева велик риск, что до зимней паузы «Краснодар» растеряет текущие форму и позиции, что в итоге приведет к очередному непопаданию в Лигу чемпионов. Ну а о борьбе за чемпионский титул можно переставать мечтать уже сейчас.