Усэйн Болт прокомментировал свою карьеру футболиста

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт, выступающий за австралийский "Централ Кост Маринерс" прокомментировал два забитых им гола в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед", передает "Советский спорт"

"Мечты становятся реальностью через упорный труд", — поделился эмоциями с подписчиками Болт в своем инстаграме.

Ямайский бегун, а теперь и футболист, вышел в стартовом составе и оформил дубль (4:0).