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Усэйн Болт прокомментировал свою карьеру футболиста
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Усэйн Болт прокомментировал свою карьеру футболиста 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт, выступающий за австралийский "Централ Кост Маринерс" прокомментировал два забитых им гола в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед", передает "Советский спорт".
"Мечты становятся реальностью через упорный труд", — поделился эмоциями с подписчиками Болт в своем инстаграме.
Ямайский бегун, а теперь и футболист, вышел в стартовом составе и оформил дубль (4:0).
Ранее полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре выразил уверенность, что на футбольном поле он сможет быть быстрее даже ямайского спринтера.
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