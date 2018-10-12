Усэйн Болт прокомментировал свою карьеру футболиста 

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт, выступающий за австралийский "Централ Кост Маринерс" прокомментировал два забитых им гола в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед", передает "Советский спорт".
"Мечты становятся реальностью через упорный труд", — поделился эмоциями с подписчиками Болт в своем инстаграме.
Ямайский бегун, а теперь и футболист, вышел в стартовом составе и оформил дубль (4:0).
Ранее полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре выразил уверенность, что на футбольном поле он сможет быть быстрее даже ямайского спринтера.