Салах забил за Египет прямым ударом с углового

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах забил чудо-гол прямым ударом с углового.

Mo salah goal 🔥🔥🔥



Different view 🔥🔥🔥



Egyptian king @MoSalah #Egypt



pic.twitter.com/WdIYJ15r2Q— SCARFACE (@LFC_LION) 12 октября 2018 г. Это случилось в матче третьего тура квалификации Кубка африканских наций с командой Эсванти (Свазиленда). На 45-й минуте, при счете 3:0, игрок "Ливерпуля" закрутил мяч точно в сетку ворот гостей.

Мяч в ворота Эсванти стал для Салаха четвертым в текущем сезоне. Для этого египтянину понадобилось 12 игр.