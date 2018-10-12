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Салах забил чудо-гол
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Салах забил за Египет прямым ударом с углового 

Евро-футбол.Ру + ещё 6 2 часа назад
Фото: Евро-Футбол.Ру
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах забил чудо-гол прямым ударом с углового.
Это случилось в матче третьего тура квалификации Кубка африканских наций с командой Эсванти (Свазиленда). На 45-й минуте, при счете 3:0, игрок "Ливерпуля" закрутил мяч точно в сетку ворот гостей.
Мяч в ворота Эсванти стал для Салаха четвертым в текущем сезоне. Для этого египтянину понадобилось 12 игр.
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