Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга

Кокорин и Мамаев «топят» друг друга

Нерушимая дружба футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева , десятилетие которой они так зажигательно отметили, дала трещину. Защита Мамаева, и сам футболист-дебошир, объявили: драку в «Кофемании» затеял исключительно Кокорин. Насколько типична история, что близкие друзья при угрозе реального тюремного срока начинают предавать друг друга?

В скандальном деле футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве наметился новый поворот — и весьма неприятный для «друзей — не разлей вода», которыми считаются нападающий питерского «Зенита» и полузащитник «Краснодара».

«Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил», — цитирует Кокорина журналист Дмитрий Зеленов в своем Twitter.

Свое участие в потасовке Кокорин предпочел не акцентировать.

А в пятницу уже Мамаев аналогичным образом «утопил» товарища. На заседании суда по избранию меры пресечения, он сказал: избиение в кафе «Кофемания» затеял его приятель Кокорин, а сам он подошел лишь позже.

О том же сказал и адвокат Мамаева Игорь Бушманов . В доказательство своих слов он ссылается на видео, снятое камерой в кафе, где произошел инцидент.

«Видно, что в момент совершения действий, подзащитный находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошел к участникам конфликта после нанесения удара стулом», — заявил адвокат изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, что Мамаев и Кокорин оказались героями уголовной хроники после того, как разбушевались 8 октября. Сначала они на парковке у гостиницы «Пекин» избили Соловчука. В тот же день в кафе «Кофемания» футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина

Показательно, что дебошами увечалось празднование десятилетие дружбы двух футболистов, которое было начато в Петербурге, набирало обороты с разгромом вагона «Сапсана», продолжилось в московском стриптиз-клубе, и завершилось побоищем в «Кофемании».

По мнению адвоката Евгения Корчаго, конец дружбе или нет, вопрос не юридический, а вот для практики работы по уголовным делам — случаи, когда подельники начинают перекладывать вину друг на друга, — не редкость.

«Это обычно очень радует следствие. В таком случае каждый подтверждает вину другого и этого в принципе для следствия достаточно. Кокорин начнет сдавать Мамаева, а тот в ответ начнет говорить на него, это тоже нередкая ситуация. Следствию будет проще доказывать вину», — сказал Корчаго газете ВЗГЛЯД.

Но есть сторонники того, что в данном случае Мамаев и его защитники лишь выбрали оптимальную тактику.

«В адвокатской практике случается всякое, в том числе, когда обвиняемые сваливают вину один на другого. Их право выбирать тактику защиты. Если они или их адвокаты считают, что такая тактика оптимальна это их дело», — сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич.

По ее мнению, выбор тактики во многом определяет тяжесть обвинений, выдвинутых против футболистов, которая наказывается сроком до семи лет.

«Я могу оперировать только теми данными, которые есть в общем доступе. В публичном доступе я вижу побои из хулиганских побуждений и очень сильно натянутую первую часть статьи о хулиганстве у Кокорина», — сказала она.

Адвокат не уверена, поможет ли Мамаеву то, что он «топит» Кокорина, и наоборот.

По ее мнению вообще реального срока не будет. Она считает, что если бы на их месте оказались не два известных футболиста, а просто два «веселых чувака», которые «возвращаясь из клуба немножко покуролесили», то уголовное дело даже не возбудили бы и уж конечно, не было бы никаких арестов.

«Максимум, что изобразили бы где-нибудь через полгода, это возбудили бы дело по 115-й статье (умышленное причинение легкого вреда здоровью), тихо-мирно дав им 10 тысяч рублей штрафа», — сказала Гуревич.

Однако вызывающее поведение Мамаева и Кокорина просто не оставило выбора.

«Дело в том, что ребята слишком ярко себя противопоставили обществу, уже не в первый раз. Чаша терпения переполнилась, общество стало кипеть. И так у нас расслоение и неравенство достаточно болезненно воспринимаются обществом. Кокорин и Мамаев не самые лучшие игроки сборной и то, что простили бы, например, Артему Дзюбе — хотя я слабо представляю Дзюбу так фестивалящим — конечно не простят им», — добавила Гуревич.

Она не уверена, что с окончанием этого дела закончится карьера обоих футболистов. А вот то, что их дружба закончится ясно точно.