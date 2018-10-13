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Марадона потерял веру в Месси
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Марадона потерял веру в Месси 

Lenta.ru + ещё 9 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона высказался относительно своего соотечественника, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Его слова приводит AS.
«Нельзя делать лидера из парня, которому надо 20 раз сбегать в туалет перед матчем. Я больше не преклоняюсь перед Месси. Месси в "Барселоне" — это одно. А в сборной он играет совсем иначе», — считает 57-летний специалист.
1 октября Марадона посоветовал Месси прекратить выступления за сборную. По его мнению, на родине футболиста слишком часто стремятся сделать форварда «Барселоны» виновником неудач национальной команды.
На чемпионате мира-2018 аргентинская команда сумела выйти из группы, но уступила в первом же матче плей-офф. С Месси в составе аргентинцы проиграли будущим чемпионам, сборной Франции, и вылетели из турнира. На ЧМ-2018 в четырех матчах форвард «Барселоны» отличился лишь однажды.
Марадона — чемпион мира по футболу. Аргентинец выступал за национальную команду с 1977 по 1994 год, забив 34 гола в 91 игре.
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