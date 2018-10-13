Арест Кокорина и Мамаева сочли незаконным

Арест Кокорина и Мамаева посчитали незаконным

Адвокат Татьяна Стукалова, известная тем, что представляла интересы певицы Жасмин, продюсера Яны Рудковской и экс-руководителя бывшего художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина, высказалась на тему того, что помещение ее нынешнего клиента нападающего «Зенита» Александра Кокорина под арест незаконно. Ранее Стукалова отказывалась представлять интересы спортсмена, обосновывая это тем, что «кампания в СМИ» предопределяет «обвинительный исход дела». Однако, как следует из ее новой записи в Instagram , она все же решила побороться за интересы Кокорина.

«… видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УК РФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УК РФ) — это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества», — подчеркнула она.

Юрист также не скрывает возмущения по поводу того, как именно футболисты были вызваны на допрос, отметив, что в подобных случаях обвиняемым присылают повестки.

Скандальные инциденты с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата 19-летнего Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева произошли 8 октября в столичном кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице и возле гостиницы «Пекин» на Большой Садовой улице. В результате устроенных ими потасовок и дебошей пострадали водитель автомобиля, принадлежащего ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Футболисты Кокорин и Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве. Спортсменам грозит до семи лет тюрьмы. 10 октября футболисты явились на допрос в полицию. По решению суда они арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».