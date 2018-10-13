Луческу разозлило видео с Кокориным

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями, стал зачинщиком двух драк.
«Это всё ненормально. Произошедшее очень грустно. Саша хороший парень и игрок. Всему этому уделяют большое внимание, потому что замешаны такие игроки, как Кокорин и Мамаев, футболисты такого уровня. В иной ситуации стороны просто пожали бы руки, договорились о компенсации и разошлись.
У нас были отличные отношения с Сашей, я очень разозлился, когда увидел это видео. Не хочу оправдывать его, случившееся — ненормально. Но нужно быть очень осторожными в выборе наказания», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Напомним, Мирча возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 год.