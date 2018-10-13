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Cборной Турции запретили тренировку в Сочи
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Россияне запретили сборной Турции тренироваться на «Фиште» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что российская сторона запретила им тренироваться на сочинском стадионе «Фишт». По словам специалиста, таким образом организаторы решили сберечь поле.
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«На данный момент команда новая у нас, даю всем время, чтобы адаптировались к моим требованиям. Сейчас мы строим коллектив по среднему возрасту. Перенос тренировки на арену «Адлер» с «Фишта»? Нам запретили представители России тренироваться там, берегут поле. Не самое хорошее решение, но мы ему подчинились», — передаёт слова Луческу корреспондент News.ru.
Ранее наставник российских футболистов Станислав Черчесов отметил, что соперники отказались тренироваться на сочинской арене «Фишт».
Встреча команд в рамках Лиги наций УЕФА пройдёт в Сочи в воскресенье, 14 октября. Матч начнётся в 19:00 (по мск).
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