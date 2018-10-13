Cборной Турции запретили тренировку в Сочи

Россияне запретили сборной Турции тренироваться на «Фиште»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что российская сторона запретила им тренироваться на сочинском стадионе «Фишт». По словам специалиста, таким образом организаторы решили сберечь поле.

«На данный момент команда новая у нас, даю всем время, чтобы адаптировались к моим требованиям. Сейчас мы строим коллектив по среднему возрасту. Перенос тренировки на арену «Адлер» с «Фишта»? Нам запретили представители России тренироваться там, берегут поле. Не самое хорошее решение, но мы ему подчинились», — передаёт слова Луческу корреспондент News.ru.

Ранее наставник российских футболистов Станислав Черчесов отметил, что соперники отказались тренироваться на сочинской арене «Фишт».

Встреча команд в рамках Лиги наций УЕФА пройдёт в Сочи в воскресенье, 14 октября. Матч начнётся в 19:00 (по мск).