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Игроки «Реала» отказались играть с Конте и Моуринью
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Игроки «Реала» против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера 

Газета.Ru + ещё 93 1 час назад
Фото: Reuters
Футболисты мадридского "Реала" выступили против смены главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает "Советский спорт".
Основными претендентами на пост главного тренера мадридской команды называется экс-наставник "Челси" Антонио Конте и нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По информации El Pais, против таких ротаций уже выступили Серхио Рамос и Марсело.
Вратарь Тибо Куртуа, который перебрался в "Реал" из "Челси", категорично отказался работать с этими специалистами.
Игроки испанского клуба уже записали обращение к руководству. Они считаю назначение Моуринью на пост главного тренера "Реала" "неуважением по отношению к команде, выигравшей четыре Лиги чемпионов".
Ранее сообщалось, что Конте расторгнет контракт с "Челси".
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