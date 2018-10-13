В деле Кокорина и Мамаева произошел неожиданный поворот

Новый поворот в деле Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак готов пойти на мировую с форвардом футбольного клуба «Зенит» Александром Кокориным в деле об избиении. Адвокат Пака Наталья Шатихина подчеркивает, что денежная сумма вовсе не означает прощения. Эксперты, однако, считают подход с получением компенсации в корне неверным.

Потерпевший Пак, как уже сообщал News.ru, запросил компенсацию размером в 100 млн рублей. К требованиям о денежном откупе примкнул и водитель Виталий Соловчук, оценив полученные им травмы в 500 тысяч рублей плюс расходы на оплату лечения.

Напомним, в среду, 10 октября, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали на 48 часов. Этому предшествовали допросы в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Против футболистов были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»: максимальное наказание — семь лет лишения свободы) и ст. 116 УК РФ, по которой можно получить до двух лет тюрьмы.

Два нападения за одно утро

Утром 8 октября на парковке на 2-й Брестской улице столицы возле гостиницы «Пекин» Кокорин и Мамаев избили Виталия Соловчука, личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Сначала возникла перепалка, затем потасовка, которая действующим законодательством расценивается как хулиганство. Соловчук в итоге попал в больницу с тяжёлыми травмами.

Позднее Кокорин и Мамаев переместились в кафе «Кофемания», расположенное на Большой Никитской. Там они напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака, ударив его стулом.

Как сообщал News.ru, оба инцидента попали на камеру. И Соловчук, и Пак написали заявления в полицию. Позднее Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева до 8 декабря. В настоящее время подозреваемые находятся в «Бутырке».

Нерадужные перспективы

Что будет с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после всего случившегося? В тюрьме, как предполагают эксперты, их станут «доить». Но дело даже не в этом. Гораздо больше беспокоит вопрос спортивного будущего футболистов. News.ru детально обсуждал эту тему и нашёл, что случай с Кокориным более мягкий в плане перспектив. «Зенит», похоже, не откажется от 27-летнего футболиста вне зависимости от решения суда: нападающих его уровня крайне малj, и его уход из спорта — ощутимый удар по отечественному футболу. Мамаев старше Кокорина на три года. ФК «Краснодар» официально заявил, что ищет возможности расторгнуть соглашение с футболистом. Если Мамаева лишат свободы, то «Краснодар» сможет разорвать соглашение в одностороннем порядке. Футболист в этом случае будет обязан заплатить €30 млн Скорее всего, Кокорин в итоге вернётся в «Зенит», а Мамаев либо осядет в резервной команде «Краснодара», либо отправится на вольные хлеба. Уже нашлось два клуба, готовых открыть двери нахулиганившим «золотым мальчикам» российского футбола. Один из них — «Урал» из Екатеринбурга. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что готов взять их к себе. Второй клуб — «Ахмат», куда, как уже сообщал наш портал, пристраивать Кокорина и Мамаева берётся сам глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — заявил Кадыров.

Что же, у чеченского лидера большой опыт по трудоустройству нашкодивших молодых людей — один из них, начиная с 12 октября, уже метёт метлой улицы Грозного.

Как сложатся дела с работой у Кокорина и Мамаева, покажет время.

Денежная компенсация

Возвращаясь к вопросу о денежной компенсации. В современной истории России самый нашумевший случай столкновения между спортсменом и обычным гражданином, в рамках которого вставал вопрос о финансовой компенсации — это инцидент с Николаем Валуевым, в ту пору просто боксёром, который ещё не был депутатом Госдумы. Чемпион мира по боксу Валуев в январе 2006 года вступился за честь супруги и избил 61-летнего контролёра питерского хоккейного комплекса «Спартак». Придя в себя, Сергеев потребовал выплатить ему 1 млн рублей. Суд, однако, штрафовал боксёра на 30 тысяч рублей и ещё взыскал 100 тысяч в пользу охранника.

Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнёр компании Management Development Group Inc. :

Не имеет значения — являются ли люди, совершившие правонарушение гениальными футболистами, премьер-министрами или президентами. Любое правонарушение должно наказываться законом. Базисные вещи — неотвратимость наказания и равенство всех перед законом. Поэтому разрешение подобных конфликтов через денежную компенсацию даёт абсолютно неверный посыл к работе законодательства и к работе гражданского общества. Сильное наказание, слабое наказание, но оно должно произойти в рамках Уголовного Кодекса. Решение обычным физическим подкупом тоже должно производиться в рамках гражданского законодательства, когда выделяется компенсация, а не взятка за то, что был нарушен закон. Если завтра президент нашей страны поедет за рулем «Калины», не пристегнувшись, то он должен быть остановлен, оштрафован и более того: он должен будет сам, лично прийти в МФЦ и заплатить штраф. Поскольку именно он является гарантом Конституции и показывает всем, каково должно быть отношение к штрафу. И именно так должны поступать все люди, получающие деньги от налогоплательщиков. Это все бюджетники, все министры, начальники отделов и все остальные. Именно так формируется закон. У нас же законодательное право не формируется, а подкупается. И поэтому не надо требовать чего-то от граждан до той поры, пока вы не станете показательно — я подчеркиваю, именно показательно — себя вести. Не существует денег государства — существуют деньги налогоплательщиков. И не надо об этом забывать всем, кто их получает.

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ VII созыва: