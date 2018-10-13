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«ПариМатч» дарит деньги
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«ПариМатч» дарит деньги 

Партнерский материал 11 часов назад
Фото: Reuters
Клиенты букмекерских контор, которые поставили на нулевую ничью в матче Россия-Швеция в Лиге наций заработали очень неплохие деньги. Даже скандал с Кокориным и Мамаевым принёс сделавшим ставки прибыль, а заработать на будущих матчах и других спортивных событиях может каждый желающий. Причём, начать зарабатывать можно даже «сэкономив» — до конца октября букмекер «ПариМатч» предлагает всем получить бонус в размере 1000 рублей на первый депозит.
Для этого зарегистрируйте игровой счет на сайте Parimatch.ru, оставить заявку на бонус на сайте акции (Action.pm), внесите минимум 10 рублей на будущие ставки (или сколько захотите, конечно) и все! Не позднее чем через пять дней 1000 рублей будет зачислена вам на счёт.
Самое интересное, что эти деньги можно даже обналичить! Для этого надо поставить на результат любого матча или матчей по одному из десятков видов спорта, на которые позволяет делать ставки «ПариМатч». Единственное условие — коэффициент ставки должен быть не меньше 1.5.
Как получить 1000 рублей смотрите по ссылке.
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