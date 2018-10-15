Защита Мамаева попросила о тренировках в клубе

Защита футболиста Мамаева просит отпускать его на тренировки

Адвокаты, которые будут защищать футболиста "Краснодара" Павла Мамаева , обратились в столичный суд с просьбой разрешить полузащитнику тренировки в его клубе. Для этого защитники просят освободить экс-игрока национальной сборной России из-под стражи.

Проблема в том, что в контракте Мамаева с "Краснодаром" прописана опция, согласно которой за пропуск тренировочного процесса футболист должен будет выплатить штраф, который превышает его годовую зарплату.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что вместе с коллегами направил в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой просит изменить меру пресечения:

"Моему подзащитному надо позволить продолжить профессиональную трудовую деятельность в ФК "Краснодар", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре", — цитирует РИА Новости.