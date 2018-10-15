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Защита Мамаева попросила о тренировках в клубе
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Защита футболиста Мамаева просит отпускать его на тренировки 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Адвокаты, которые будут защищать футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, обратились в столичный суд с просьбой разрешить полузащитнику тренировки в его клубе. Для этого защитники просят освободить экс-игрока национальной сборной России из-под стражи.
Проблема в том, что в контракте Мамаева с "Краснодаром" прописана опция, согласно которой за пропуск тренировочного процесса футболист должен будет выплатить штраф, который превышает его годовую зарплату.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что вместе с коллегами направил в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой просит изменить меру пресечения:
"Моему подзащитному надо позволить продолжить профессиональную трудовую деятельность в ФК "Краснодар", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре", — цитирует РИА Новости.
Как уже сообщали Вести.Ru, сразу после скандальных похождений Мамаева и футболиста "Зенита" Александра Кокорина 8 октября на столичной парковке и в кафе, "Краснодар" выразил намерение расторгнуть контракт со своим футболистом. "Зенит" пообещал наказать Кокорина, но его мера ответственности перед клубом пока не определена.
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