«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами

Александром Кокориным. Замглавы Минпромторга из-за опоздания на встречу с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком избежал стычки с футболистами Павлом Мамаевым

Рано утром Пак, гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин должны были встретиться в «Кофемании» на Никитской улице. По словам источника радиостанции BFM, первым пришел Пак, остальные участники встречи опоздали

Пак сидел за столиком по соседству с шумной компанией спортсменов, состоявшей из шести мужчин и четырех девушек, которые почему-то ползали под столиками. Пересесть чиновнику не удалось, несмотря на ранний час в кафе было очень много народу, и свободного столика на трех человек не нашлось.

«Когда компания стала «ржать» и упоминать корейского исполнителя песни Gangnam Style, чиновник даже не сразу понял, что выпады адресованы в его сторону. Он спросил: вы это, извините, мне? Пак попытался осадить пьяную компанию, потребовав, чтобы те вели себя прилично в общественном месте. В ответ ему сказали что-то типа: «Ты китаец, в Китай и вали, там замечания и делай»».

В итоге Кокорин подошел к мужчине и ударил его стулом по голове, что стало причиной сотрясения мозга. К моменту, когда на встречу приехал Гайсин, ссора была в самом разгаре, вмешательство в конфликт закончилось для него разбитой губой и ушибом кисти. Третий участник встречи подъехал к тому моменту, когда потасовка уже закончилась. В деле он не фигурирует.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сейчас находятся в СИЗО «Бутырка». Они арестованы на два месяца по решению суда после того, как стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, после того как устроили потасовки в центре Москвы. До инцидента в кафе они повздорили возле гостиницы «Пекин» с водителем автомобиля, принадлежащего ведущей Первого канала Ольге Ушаковой

Скандал вызвал широкий резонанс в обществе, спровоцировав в том числе обсуждение того, будут ли спортсмены наказаны по всей строгости закона, а также дискуссии о том, получила бы вся эта история столь широкую огласку, если оппонентами спортсменов оказались бы обычные граждане.