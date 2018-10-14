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Драка болельщиков в Саранске попала на видео
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Драку болельщиков перед матчем «Мордовия» — «Химки» сняли на видео 

Вести.Ru 48 минут назад
В субботу, 13 октября, около стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, летом 2018 года принимавшего матчи чемпионата мира по футболу, произошла драка.
Как рассказал автор видео, участниками конфликта стали болельщики, собиравшиеся поддержать команды "Мордовия" и "Химки", в тот день проводившие игру в рамках первенства Футбольной национальной лиги — второго дивизиона российского футбола.
В происходящее оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов, дежурившие около арены.
Стражам порядка удалось быстро прекратить драку, некоторым участникам которой удалось скрыться.
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