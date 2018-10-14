Драка болельщиков в Саранске попала на видео

Драку болельщиков перед матчем «Мордовия» — «Химки» сняли на видео

В субботу, 13 октября, около стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, летом 2018 года принимавшего матчи чемпионата мира по футболу, произошла драка.

Как рассказал автор видео, участниками конфликта стали болельщики, собиравшиеся поддержать команды "Мордовия" и "Химки", в тот день проводившие игру в рамках первенства Футбольной национальной лиги — второго дивизиона российского футбола.

В происходящее оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов , дежурившие около арены.

Стражам порядка удалось быстро прекратить драку, некоторым участникам которой удалось скрыться.