Замминистра опоздал на драку с Кокориным и Мамаевым

По данным источника радиостанции, утром 8 октября сотрудник Минпромторга Денис Пак назначил деловую встречу с коллегами в кафе, чтобы обсудить рабочие моменты. На встрече должен был присутствовать и заместитель министра, но он немного опоздал.

Пак пришел раньше и, ожидая коллег, открыл ноутбук. Он услышал, что сидевшая неподалеку компания спортсменов и девушек стала вести себя шумно и неприлично. Чиновник попросил пересадить его за другой столик, но в кафе было много людей, и свободного не оказалось.

«Когда компания стала "ржать" и упоминать корейского исполнителя песни Gangnam Style, чиновник даже не сразу понял, что выпады адресованы в его сторону. Он спросил: вы это, извините, мне? Пак попытался осадить пьяную компанию, потребовав, чтобы те вели себя прилично в общественном месте. В ответ ему сказали что-то типа: "Ты китаец, в Китай и вали, там замечания и делай"», — рассказал собеседник радиостанции.

После этого к Паку подошел Александр Кокорин и ударил его стулом под голове, причинив ему сотрясение мозга. На помощь чиновнику поспешил пришедший на встречу гендиректор госпредприятия «НАМИ» Сергей Гайсин , футболист и его друзья ударили его по лицу.

По версии следствия, за некоторое время до этого Мамаев и Кокорин избили водителя ведущей Первого канала, мужчина был госпитализирован с различными травмами.

11 октября Мамаев и Кокорин были помещены в СИЗО . Срок ареста составил два месяца. Днем ранее оба спортсмена сами явились в отделение полиции после того, как представитель МВД заявил о том, что в случае неявки игроки будут объявлены в федеральный розыск.

Футболисты проходят фигурантами по двум уголовным делам. Им грозит до семи лет лишения свободы.