Футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева

«Никому такого не пожелаю — 2 месяца в заключении. Это сильный удар по форме, если не по большему», — написал Тарасов в своём Instagram.

Он выразил мнение, что в подобных ситуациях необходимо разбираться без давления со стороны, и всё должно быть справедливо.

«Мы живём в правовом государстве. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного. Надо поступать по справедливости», — добавил Тарасов.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее отец Мамаева извинился за сына.