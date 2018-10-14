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Футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева
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Футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Reuters; Агентство городских новостей «Москва»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил с поддержкой нападающему «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые находятся в СИЗО «Бутырка».
«Никому такого не пожелаю — 2 месяца в заключении. Это сильный удар по форме, если не по большему», — написал Тарасов в своём Instagram.
Он выразил мнение, что в подобных ситуациях необходимо разбираться без давления со стороны, и всё должно быть справедливо.
«Мы живём в правовом государстве. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного. Надо поступать по справедливости», — добавил Тарасов.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее отец Мамаева извинился за сына.
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