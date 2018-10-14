Ещё
Еще одного известного футболиста задержали
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре задержали пьяным за рулем второго за сутки известного футболиста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье полицейские задержали в Самаре молодого человека, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения; им снова оказался футболист самарских «Крыльев Советов» — Георгий Тигиев.
«Сотрудниками полиции в Самаре, по информации общественников, задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Отмечается, что в отношении молодого человека составили протокол по подозрению в административном правонарушении. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.
Представитель движения «Ночной патруль» сообщил, что за рулем находился 23-летний защитник ФК «Крылья Советов» Георгий Тигиев. При задержании у него были замечены признаки опьянения.
Ранее сообщалось о задержании в Самаре пьяным за рулем футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в «Бутырке» Шнуров посвятил Кокорину и Мамаеву нецензурное стихотворение Кокорин и Мамаев «топят» друг друга
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО338
Конец Загитовой и Медведевой13
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами203
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал118
Американец заявил о победе над Хабибом5
Видео
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Прочее
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
03:37
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот
Футбол
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение