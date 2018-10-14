Еще одного известного футболиста задержали

В Самаре задержали пьяным за рулем второго за сутки известного футболиста

В воскресенье полицейские задержали в Самаре молодого человека, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения; им снова оказался футболист самарских «Крыльев Советов» — Георгий Тигиев

«Сотрудниками полиции в Самаре, по информации общественников, задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что в отношении молодого человека составили протокол по подозрению в административном правонарушении. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.

Представитель движения «Ночной патруль» сообщил, что за рулем находился 23-летний защитник ФК «Крылья Советов» Георгий Тигиев. При задержании у него были замечены признаки опьянения.