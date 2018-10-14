В РФС заявили о подлости Кокорина и Мамаева

В РФС высказались о поступке Кокорина и Мамаева

Насколько строг будет по отношению к ним суд, Колосков ожжет только предполагать.

«Они могут получить как до семи лет, так и может получиться так, что простят им. И всё ограничится условным сроком. Что касается травли — что заслужили, то и заслужили. Если бы это был единичный случай, то можно было бы сказать, что оступились, ошиблись. Это систематическое показательное выступление на тему, как не надо себя вести», — прокомментировал он.

Он подчеркнул, что общественное мнение насчет наказания для футболистов не очень однозначно. Немало людей высказывает опасения, что все перерастет в «показательный суд» травлю и на ребят «спустят всех собак».

«С моей точки зрения, никаких показательных судов не должно быть. Нужно оценивать произошедшее так, как предусмотрено уголовным кодексом. Запретить играть в футбол — абсолютно неприемлемая мера. Врач хирург после отбытия наказания не имеет права оперировать? Нет, конечно, (имеет) так же как и актер, и остальные. Дай бог, чтобы им пошло на пользу происходящее. То, что они творят, мягко говоря, подло по отношению к футболу, клубам, сборной", — сказал Колосков.

Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО «Бутырка». Он арестованы на два месяца по решению суда после того, как стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, устроив потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.