Агент Тигиева высказался о возможной дисквалификации футболиста

Ранее стало известно, какое наказание может грозить Тигиеву за употребление амфетамина.

Тигиев был задержан 14 октября в Самаре.

RT на русском: последние новости

Директор «Крыльев Советов»: если информация по Тигиеву подтвердится, то будем разбираться как и с Башкировым

Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Швецией

Нойштедтер забил свой первый мяч за сборную России в матче Лиги наций с Турцией