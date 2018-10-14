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Видео с задержанным футболистом попало в Сеть
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Появилось видео с задержания Тигиева 

News.ru 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Сети появилось видео с задержания защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. В финале ролика футболист угрожал автоинспектору разбить телефон.
«Я сейчас твой телефон разобью Что ты делаешь!» — сказал 23-летний спортсмен.
До этого арендованный у московского «Спартака» игрок звонил кому-то во время составления протокола.
Ранее сообщалось, что Тигиева обвинили в вождении автомобиля в наркотическом опьянении. Незадолго до этого задержали другого игрока «Крыльев» — полузащитника Евгения Башкирова. Он управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.
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