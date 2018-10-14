Россия разгромила Турцию

Сборная России обыграла Турцию в Сочи

Сборная России одержала победу над командой Турции в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча лиги B второй группы, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0.

У гостей до перерыва был лишь всерьез опасный момент. На 34-й минуте опасный удар издали нанес Дженгиз Ундер , однако Гильерме выполнил сэйв.

Во второй половине команда Мирчи Луческу пыталась играть активнее. Впрочем, осаду ворот Гильерме так и не устроила.

Россияне опасно действовали на контратаках, в одной из которых и забили второй гол. На 78-й минуте Гильерме здорово ввел мяч на Головина, тот промчал по правому краю и выполнил прострел к линии штрафной, где Денис Черышев ударом в касание послал мяч в ближний угол.

После этой победы Россия набрала семь очков. Турция с тремя баллами россиян уже не догонит. У Швеции один балл, но две игры в запасе.

20 ноября Россия отправится в гости к Швеции. Турки примут «тре крунур» 17 ноября.