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Россия разгромила Турцию
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Сборная России обыграла Турцию в Сочи 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России одержала победу над командой Турции в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.
Встреча лиги B второй группы, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0.
Подопечные Станислава Черчесова с первых минут завладели инициативой, поэтому заслуженно вышли вперед на 20-й минуте. Александр Головин выполнил навес с углового, мяч прилетел к Георгию Джикии, тот принял сферу на грудь и пробил в штангу, игровой снаряд тут же отскочил к Роману Нойштедтеру, который и поразил пустые ворота, забив дебютный гол за национальную команду.
У гостей до перерыва был лишь всерьез опасный момент. На 34-й минуте опасный удар издали нанес Дженгиз Ундер, однако Гильерме выполнил сэйв.
Во второй половине команда Мирчи Луческу пыталась играть активнее. Впрочем, осаду ворот Гильерме так и не устроила.
Россияне опасно действовали на контратаках, в одной из которых и забили второй гол. На 78-й минуте Гильерме здорово ввел мяч на Головина, тот промчал по правому краю и выполнил прострел к линии штрафной, где Денис Черышев ударом в касание послал мяч в ближний угол.
После этой победы Россия набрала семь очков. Турция с тремя баллами россиян уже не догонит. У Швеции один балл, но две игры в запасе.
20 ноября Россия отправится в гости к Швеции. Турки примут «тре крунур» 17 ноября.
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