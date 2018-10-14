Жена Кокорина объяснила поведение мужа

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию вокруг своего мужа.
«У меня нет никаких обид. Сейчас всё, чего я хочу, чтобы он был рядом со мной и вышел на свободу. Знаю, что его главная мысль сейчас — что эта глупость может многого лишить его ребёнка. Он мухи не обидит — это подтвердит любой человек из его окружения. Ему было очень тяжело весь чемпионат мира, он постоянно думал, что турнир прошёл мимо него, а он ведь так к нему готовился», — сказала Валитова в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.
Напомним, 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
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