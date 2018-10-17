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Бывший муж Бузовой жестко ответил на обвинения
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Бывший муж Бузовой жестко ответил на обвинения в неуплате алиментов 

Lenta.ru + ещё 12 56 минут назад
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в Instagram-аккаунте выступил с заявлением по поводу сообщений о его долгах по алиментам.
«Одно из моих правил — не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые "забивают" на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», — написал Тарасов.
По словам футболиста, мать Ангелины, Оксана Осинкина, руководствуясь личными обидами, препятствует его общению с ребенком. «Прошу вас не лезть туда, куда не следует, и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из желтых СМИ», — добавил он.
15 октября адвокат Осинкиной Сергей Жорин заявил, что Тарасов в течение шести лет не платит алименты. По словам адвоката, у футболиста накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.
Осинкина — первая жена футболиста, у них есть общая дочь Ангелина. После развода с ней он женился на телеведущей Ольге Бузовой — брак с ней распался в 2017-м. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко.
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