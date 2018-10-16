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Тарасов: мои дети в чем не будут нуждаться
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Тарасов: мои дети в чем не будут нуждаться 

Soccer News + ещё 7 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о том, что его бывшая жена Оксана требует от него 15 миллионов рублей в качестве алиментов.
«Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил: не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.
Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все", — написал Тарасов в Инстаграме.
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