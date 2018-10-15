РФ будет во второй корзине при жеребьевке на Евро

Россия будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020

Сборная России благодаря победе над Турцией (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги наций обеспечила себе минимум второе место в группе 2 Лиги B.

Напомним, что распределение команд по корзинам перед жеребьевкой Евро-2020 будет осуществлено не с помощью рейтинга сборных УЕФА , а при помощи общего рейтинга сборных в Лиге наций.

Все 55 сборных будут разбиты на следующие корзины:

— четыре команды из Лиги наций, занявшие первые места в группах Лиги А;

— первая корзина (команды с 5-го по 10-е места в общем рейтинге сборных Лиги наций);

— вторая корзина (команды с 11-го по 20-е места);

— третья корзина (команды с 21-го по 30-е места);

— четвёртая корзина (команды с 31-го по 40-е места);

— пятая корзина (команды с 41-го по 50-е места);

— шестая корзина (команды с 51-го по 55-е места).

Команды будут поделены на пять групп по пять команд (группы A, B, C, D, E) и пять групп по шесть команд (F, G, H, I, J). Четыре команды из Лиги наций, занявшие первые места в группах Лиги А, будут распределены в группы A, B, C и D.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в Дублине 2 декабря.