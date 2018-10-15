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РФ будет во второй корзине при жеребьевке на Евро
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Россия будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России благодаря победе над Турцией (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги наций обеспечила себе минимум второе место в группе 2 Лиги B.
Напомним, что распределение команд по корзинам перед жеребьевкой Евро-2020 будет осуществлено не с помощью рейтинга сборных УЕФА, а при помощи общего рейтинга сборных в Лиге наций.
Все 55 сборных будут разбиты на следующие корзины:
— четыре команды из Лиги наций, занявшие первые места в группах Лиги А;
— первая корзина (команды с 5-го по 10-е места в общем рейтинге сборных Лиги наций);
— вторая корзина (команды с 11-го по 20-е места);
— третья корзина (команды с 21-го по 30-е места);
— четвёртая корзина (команды с 31-го по 40-е места);
— пятая корзина (команды с 41-го по 50-е места);
— шестая корзина (команды с 51-го по 55-е места).
Команды будут поделены на пять групп по пять команд (группы A, B, C, D, E) и пять групп по шесть команд (F, G, H, I, J). Четыре команды из Лиги наций, занявшие первые места в группах Лиги А, будут распределены в группы A, B, C и D.
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в Дублине 2 декабря.
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