Мать Кокорина рассказала об аресте сына

Мать Кокорина назвала арест сына катастрофой

Мать футболиста Александра Кокорина заявила Первому каналу, что происходящее с ее сыном — катастрофа всей ее жизни.

Короткое интервью Светланы Кокориной было показано в рамках программы «Толстой. Воскресенье».

«Для вас это шоу, вы реально не понимаете, а для меня это катастрофа всей моей жизни», — сообщила она.

Против Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября они были задержаны, а 11-го — арестованы на два месяца.

В пятницу Светлана Кокорина извинилась перед избитыми сыном людьми, назвав при этом произошедшее «не такой однозначной ситуацией» и призвав дождаться решения суда.