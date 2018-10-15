Мать Кокорина рассказала об аресте сына

Мать футболиста Александра Кокорина заявила Первому каналу, что происходящее с ее сыном — катастрофа всей ее жизни.
Короткое интервью Светланы Кокориной было показано в рамках программы «Толстой. Воскресенье».
«Для вас это шоу, вы реально не понимаете, а для меня это катастрофа всей моей жизни», — сообщила она.
Неделю назад форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили трех человек — водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
Против Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября они были задержаны, а 11-го — арестованы на два месяца.
В пятницу Светлана Кокорина извинилась перед избитыми сыном людьми, назвав при этом произошедшее «не такой однозначной ситуацией» и призвав дождаться решения суда.