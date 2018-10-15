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Тарасов задолжал 15 млн рублей алиментов
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Футболист Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов экс-супруге 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник футбольного клуба (ФК) "Локомотив" Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане. Как сообщил в понедельник ТАСС адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин, Тарасов должен выплатить его подзащитной алименты на общую сумму более 15 млн рублей.
"23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей", — сказал юрист.
По его словам, ФК "Локомотив", в котором играет Тарасов и куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы. "Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, — уточнил адвокат, не исключив запрет Тарасову на выезд за пределы РФ. — В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста".
Адвокат также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении полузащитника "Локомотива" и лишения его родительских прав.
"В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав", — сказал Жорин.
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