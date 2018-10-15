Тарасов задолжал 15 млн рублей алиментов

Футболист Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов экс-супруге

Полузащитник футбольного клуба (ФК) "Локомотив" Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане. Как сообщил в понедельник ТАСС адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин, Тарасов должен выплатить его подзащитной алименты на общую сумму более 15 млн рублей.

"23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей", — сказал юрист.

По его словам, ФК "Локомотив", в котором играет Тарасов и куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы. "Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, — уточнил адвокат, не исключив запрет Тарасову на выезд за пределы РФ. — В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста".

Адвокат также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении полузащитника "Локомотива" и лишения его родительских прав.