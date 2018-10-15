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«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
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«Это Мамаев и Кокорин прилетели». Соцсети шутят про голубей на поле в Сочи 

Чемпионат.com 1 час назад
Эти голуби уселись на поле стадиона «Фишт» ещё за час до начала матча Россия — Турция. Потом они весь первый тайм не улетали с поля.
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