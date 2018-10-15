«Это Мамаев и Кокорин прилетели»

pic.twitter.com/BZicNdJUST— #ВГИК (@vgikofficial) 14 октября 2018 г.
не подскажите а в каком клубе они играют
у них такие мышцы подтянутые
думаю буду следить за их клубной игрой #РоссияТурция pic.twitter.com/PudcO8wh9J— коалыч|🌊🦊 (@Im_not_crying) 14 октября 2018 г.
Хочу быть голубем и смотреть футбол в любой стране мира бесплатно#РоссияТурция— /SisechkaJareda/ (@SisechkaJareda) 14 октября 2018 г.
#РоссияТурция
Три голубя на поле это Кокорин, Мамаев и смолов
Вроде ничего особенного, но бесят всех— ~У0ЛЛИ©~☀ (@_anispencee_) 14 октября 2018 г.
*диалог голубей*
-Агент Сизый, вы молодец. Отвлекли внимание голкипера Турции и наши забили.
— Служу России!
— Новое задание, агент. Садимся на голову турку, чтобы наши забили второй гол.
-Так точно! #РоссияТурция pic.twitter.com/hotrZWyL7H— Princess Of The North /Зенит в моём сердце. 💙💙 (@princesofnorth) 14 октября 2018 г.
— Паш, а нас не спалят?
— Саня, жри и молчи, в тюрьме так не накормят, да и матч сборной не посмотришь#РоссияТурция pic.twitter.com/6pTx4jctTP— Мне улыбался Жиру (@Maxi_Sar) 14 октября 2018 г.
Стать бы сейчас голубем и смотреть матч прям из центра событий… (#РоссияТурция— Грустная тефтелька (@7Y4TxGcRpGeNfV3) 14 октября 2018 г.