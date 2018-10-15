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Азар рассказал о бешенстве Сарри
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Азар рассказал о бешенстве Сарри при отсутствии мяча у «Челси» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар признался, что главный тренер синих Маурицио Сарри бывает крайне недоволен, когда его подопечные долгое время вынуждены играть без мяча, сообщает "Советский спорт".
"У меня такое ощущение, что я могу нанести удар по воротам соперника откуда угодно и забить гол. В этом сезоне мы стали больше владеть мячом. Сарри в этом плане отличается от Конте и Моуриньо. Если хотя бы на пять минут вы будете оставаться без мяча, то он впадает в безумие", — цитирует Азара TF1.
После восьми туров "Челси" в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) занимает второе место, имея в активе столько же очков, сколько "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.
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