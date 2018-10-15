На драку Кокорина и Мамаева сняли пародию

Актриса из «Реальных пацанов» сняла пародию на драку Кокорина и Мамаева

По сюжету актриса выпивает в кафе вместе с подругами, после чего хватается за стул и избивает одну из них. После драки актрису выводят из заведения.

На прошлой неделе Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО «Бутырка» после того, как суд арестовал футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.

Вместе с тем, адвокат Кокорина заявил, что спортсмен пытался остановить конфликт.