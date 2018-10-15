На драку Кокорина и Мамаева сняли пародию

Пермская актриса Марина Федункив сняла пародийный ролик на скандал с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По сюжету актриса выпивает в кафе вместе с подругами, после чего хватается за стул и избивает одну из них. После драки актрису выводят из заведения.
«Опять всему виной не привинченные стулья», — подписала пост Федункив в Instagram.
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#федункивкокоринамамаева Или опять всему виной не привинченные стулья Хорошо, что @dusya_star не чиновник из Минпромторга, да и @olenin свой человек 😊#федункив #маринафедункив #мамаколяна #реальныепацаны #тетямарина #кокорин #мамаев #comedywoman #тнт #кино #сериал #шоу #кафе #скандал #хайп #федункинмаклауд #футбол #актриса #певица #спортсмены #подруга #советскаяльвица #пожилойблоггер
На прошлой неделе Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО «Бутырка» после того, как суд арестовал футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.
Вместе с тем, адвокат Кокорина заявил, что спортсмен пытался остановить конфликт.