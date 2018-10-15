Кокорина освободили от допинг-тестирования РУСАДА

Кокорин и еще шесть футболистов не включены в новый пул допинг-тестирования РУСАДА

Александр Кокорин и еще шесть футболистов, входившие в июньский пул допинг— тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в новый список включены не были. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, это было связано с оценкой риска нарушений спортсменами антидопинговых правил.

По словам одного из руководителей РУСАДА, отсутствие того или иного спортсмена в пуле тестирования не означает, что к ним ослабнет внимание антидопинговых органов.

"Клубы по нашему предложению теперь будут заполнять за спортсменов их АДАМСы. Если все будет хорошо, тогда никаких изменений больше не будет. Если же к клубам с нашей стороны появятся претензии, то тогда будем думать о том, как вернуть этих футболистов обратно в пулы тестирования", — заметила собеседница ТАСС.

"В решении о невключении в новый пул тестирования этих спортсменов нет ничего необычного, — заметила Пахноцкая. — У нас идет постоянная ротация, мы провели оценку рисков и вместо этих футболистов включили в пул атлетов из других видов спорта".

АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration & Management System) — система антидопингового администрирования и менеджмента, которая является одним из главных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении, чтобы допинг— офицеры могли в любой момент приехать к атлету для взятия проб.

Спортсмен должен указывать один час в течение суток, когда инспектор допинг-контроля сможет его протестировать, этот час указывается в промежутке с 5 до 23 часов. Информация об этом "окне" должна быть максимально подробной и актуальной. Спортсмен должен указывать название населенного пункта, улицы, номер дома, код двери подъезда — все, чтобы его смогли отыскать. Три нарушения, допущенных при заполнении системы АДАМС в течение года, могут привести к дисквалификации спортсмена сроком на 24 месяца.