Ещё
Кокорина освободили от допинг-тестирования РУСАДА
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым

Кокорин и еще шесть футболистов не включены в новый пул допинг-тестирования РУСАДА 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Александр Кокорин и еще шесть футболистов, входившие в июньский пул допинг— тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в новый список включены не были. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, это было связано с оценкой риска нарушений спортсменами антидопинговых правил.
В предыдущий пул Российского антидопингового агентства, помимо Кокорина, входили Александр Беленов ("Уфа"), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Дмитрий Стоцкий ("Краснодар") и Александр Ташаев ("Спартак"). В новом пуле допинг-тестирования остался только Васин, продолжающий восстанавливаться после травмы.
По словам одного из руководителей РУСАДА, отсутствие того или иного спортсмена в пуле тестирования не означает, что к ним ослабнет внимание антидопинговых органов.
"Клубы по нашему предложению теперь будут заполнять за спортсменов их АДАМСы. Если все будет хорошо, тогда никаких изменений больше не будет. Если же к клубам с нашей стороны появятся претензии, то тогда будем думать о том, как вернуть этих футболистов обратно в пулы тестирования", — заметила собеседница ТАСС.
"В решении о невключении в новый пул тестирования этих спортсменов нет ничего необычного, — заметила Пахноцкая. — У нас идет постоянная ротация, мы провели оценку рисков и вместо этих футболистов включили в пул атлетов из других видов спорта".
АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration & Management System) — система антидопингового администрирования и менеджмента, которая является одним из главных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении, чтобы допинг— офицеры могли в любой момент приехать к атлету для взятия проб.
Спортсмен должен указывать один час в течение суток, когда инспектор допинг-контроля сможет его протестировать, этот час указывается в промежутке с 5 до 23 часов. Информация об этом "окне" должна быть максимально подробной и актуальной. Спортсмен должен указывать название населенного пункта, улицы, номер дома, код двери подъезда — все, чтобы его смогли отыскать. Три нарушения, допущенных при заполнении системы АДАМС в течение года, могут привести к дисквалификации спортсмена сроком на 24 месяца.
ТАСС: последние новости
Футболист Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов экс-супруге Адвокат Кокорина заявил, что его подопечный пытался остановить драку ФИФА продолжает следить за ситуацией с президентом РФС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым18
«Их просто зачморят в СИЗО»184
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот742
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО405
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга188
Видео
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
00:58
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
Летние виды спорта
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
13:49
«Их просто зачморят в СИЗО»
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Происшествия
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение