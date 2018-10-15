Ещё
Назван срок перевода Кокорина и Мамаева в общие камеры
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым

Кокорин и Мамаев окажутся в общих камерах не позднее следующего понедельника 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", когда форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева переведут в общие камеры из карантина столичного СИЗО-2.
Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.
— Когда они окажутся в общих камерах?
— В карантине людей содержат не более десяти дней, то есть, не позже, чем в следующий понедельник Кокорин и Мамаев будут переведены оттуда. Но может быть и раньше.
— Были ли какие-то передачи футболистам?
— Пока такой информации нет, может быть, с утра и было что-то.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пак, избитый Кокориным и Мамаевым, в кафе ждал замминистра Дмитрия Тарасова могут привлечь к уголовной ответственности Мама Кокориных: "Убейте нас, но не надо закрывать от общества"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым17
«Их просто зачморят в СИЗО»184
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот742
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО405
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга188
Видео
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
00:58
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
Летние виды спорта
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
13:49
«Их просто зачморят в СИЗО»
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Происшествия
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение