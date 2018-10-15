Назван срок перевода Кокорина и Мамаева в общие камеры

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", когда форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева переведут в общие камеры из карантина столичного СИЗО-2.
Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.
— Когда они окажутся в общих камерах?
— В карантине людей содержат не более десяти дней, то есть, не позже, чем в следующий понедельник Кокорин и Мамаев будут переведены оттуда. Но может быть и раньше.
— Были ли какие-то передачи футболистам?
— Пока такой информации нет, может быть, с утра и было что-то.