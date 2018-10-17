Мамаев готовится выйти на свободу

Издание «Комсомольская правда» утверждает, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев в пятницу, возможно, сможет покинуть Бутырский следственный изолятор, если с него действительно сняты обвинения по статье «хулиганство».
«Комсомольская правда» приводит заявление адвоката Мамаева Игоря Бушманова, который сообщил, что чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке с футболистом Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заявил, что не имеет претензий к игроку «Краснодара».
В связи с этим издание отмечает, что Мамаеву не могут быть предъявлены обвинения по статье «хулиганство» из-за нападения на чиновника Дениса Пака, а отвечать Мамаев будет только за избиение водителя ведущей Первого канала. «Но там дело открыто по статье „побои“, а она не подразумевает содержание под стражей», — говорится в статье.
Издание напоминает, что 19 октября суд рассмотрит апелляцию с просьбой отправить Мамаева под мягкий домашний арест, в этом случае футболист сможет ходить на тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено будет посещать увеселительные заведения, а к назначенному часу он должен будет быть дома, и там же провести ночь.