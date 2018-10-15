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Гвардиола задумался об итальянском чемпионате
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Гвардиола не против возглавить клуб из чемпионата Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не стал отвергать вероятность продолжения карьеры в итальянском чемпионате, сообщает "Советский спорт".
"Поработать тренером в Италии? Почему бы нет? Я никогда не знал, что приеду в Германию и выучу немецкий.
Чего не хватает итальянскому футболу? Все у него отлично. Последние два года ничего не меняют. Италия остается Италией. Важно понять причины, почему команда не вышла на чемпионат мира. Но не надо забывать, каких побед сборная Италии добилась ранее. Итальянцы хорошо играют в обороне, в сборной есть много талантливых игроков", — приводит слова Гвардиолы The Sun.
Испанский специалист уже выигрывал титулы чемпиона Испании, Германии и Англии вместе с "Барселоной", "Баварией" и "Манчестер Сити" соответственно. Текущий контракт специалиста с английским клубом рассчитан до 2021 года.
Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.
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