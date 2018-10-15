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Аршавин вошел в список самых умных футболистов мира
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Аршавин вошел в список самых умных футболистов мира 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Британское издание The Sun включило российского полузащитника Андрея Аршавина в число самых умных футболистов мира, сообщает "Советский спорт".
В опубликованном материале рассказывается о ряде игроков прошлого и настоящего, которые имеют высшее образование в различных областях и высокие интеллектуальные способности. В числе 12 героев заметки оказался и Аршавин, который с 2009 по 2013 год был футболистом лондонского "Арсенала", а сейчас выступает за казахстанский "Кайрат".
"Если бы не футбол, он бы связал свою жизнь с модой. Быстрый как ртуть российский плеймейкер окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.
Он изучал технологию изготовления одежды и использовал этот талант, чтобы выпустить собственную линейку одежды в России", — пишет о россиянине британский таблоид.
Помимо Аршавина, в материале также упомянуты Хуан Мата, Симон Миньоле, Фрэнк Лэмпард, Джорджо Кьеллини, Гленн Джонсон, Кларк Карлайл, Ромелу Лукаку, Эдвин ван дер Сар, Сократес, Данкан Уотмор и Оливер Бирхофф.
Ранее "Кайрат" Аршавина расстался с главным тренером/
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