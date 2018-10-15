Аршавин вошел в список самых умных футболистов мира

В опубликованном материале рассказывается о ряде игроков прошлого и настоящего, которые имеют высшее образование в различных областях и высокие интеллектуальные способности. В числе 12 героев заметки оказался и Аршавин, который с 2009 по 2013 год был футболистом лондонского "Арсенала", а сейчас выступает за казахстанский "Кайрат".

"Если бы не футбол, он бы связал свою жизнь с модой. Быстрый как ртуть российский плеймейкер окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Он изучал технологию изготовления одежды и использовал этот талант, чтобы выпустить собственную линейку одежды в России", — пишет о россиянине британский таблоид.

Ранее "Кайрат" Аршавина расстался с главным тренером/