Россияне вынесли вердикт Кокорину и Мамаеву

ВЦИОМ: половина россиян считают Кокорина и Мамаева виновными в драке в Москве

Более половины (55%) участников опроса ВЦИОМ , слышавшие об инциденте с футболистами Александром Кокориным "Зенит" ) и Павлом Мамаевым ("Краснодар") в кафе и на парковке в центре Москвы, считают, что именно спортсмены виновны в драках, еще 26% (24% среди всех опрошенных) сказали о равной степени вины всех участников произошедшего. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты — Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать", — говорится в сообщении.

Почти четверть (23%, 31% среди тех, кто верит в их вину) опрошенных считают, что футболисты должны понести наказание, предусмотренное российским законодательством, 13% (14% среди тех, кто называет их виновными) утверждают, что спортсменов нужно наказать, однако не могут сказать, как именно. Еще 9% (13% среди тех, кто считает их виновными) назвали их исключение из команд или отстранение от футбола в целом справедливыми наказанием, столько же (9%, 10% среди тех, кто считают их виновными) предлагают оштрафовать участников драки. Только 7% посчитали, что футболистов следует наказать лишением свободы (13% среди тех, кто считает их виновными). О том, что Кокорина и Мамаева вообще не стоит наказывать за инцидент, сказали 6% опрошенных.

Более половины (58%) респондентов назвали правильным намерение "Краснодара" расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым (80% из тех, кто считает его виновным в драке). Почти столько же опрошенных (53%, 76% среди тех, кто считает его виновным в драке) сказали, что "Зенит" поступил бы правильно, расторгнув контракт с Александром Кокориным.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 октября 2018 года. Было опрошено 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.