Модрич назвал лучшего футболиста года 

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, кто, по его мнению, достоин получить ежегодную футбольную награду "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Хорватский спортсмен уверен, что стать обладателем титула лучшего игрока года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн.
"Я поставил бы Антуана Гризманна на поул-позицию в связи с тем, что он достиг в этом году. Мбаппе? У него необыкновенный талант и большое будущее, но уже сейчас он демонстрирует отличный уровень. Он действительно особенный", — поделился мнением Модрич с France Football.
Благодаря дублю, оформленному Гризманном, сборная Франции сумела обыграть сборную Германии в матче Лиги наций со счетом 2:1.
Ранее французский футболист рассказал о важности празднования голов.