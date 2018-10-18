Ещё
Модрич назвал лучшего футболиста года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модрич назвал лучшего футболиста года 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, кто, по его мнению, достоин получить ежегодную футбольную награду "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Хорватский спортсмен уверен, что стать обладателем титула лучшего игрока года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн.
"Я поставил бы Антуана Гризманна на поул-позицию в связи с тем, что он достиг в этом году. Мбаппе? У него необыкновенный талант и большое будущее, но уже сейчас он демонстрирует отличный уровень. Он действительно особенный", — поделился мнением Модрич с France Football.
Благодаря дублю, оформленному Гризманном, сборная Франции сумела обыграть сборную Германии в матче Лиги наций со счетом 2:1.
Ранее французский футболист рассказал о важности празднования голов.
Газета.Ru: последние новости
Мамаеву предъявили обвинение в побоях СМИ: Месси попросил "Барселону" купить Погба Экс-тренер "Спартака" предложил свои услуги "Реалу"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян54
Мамаев готовится выйти на свободу58
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот806
Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум55
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу217
Видео
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
00:10
Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум
Бокс
02:57
Когда выпустят Мамаева
Футбол Статьи
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
03:12
Украинский футболист ответил за русский язык
Футбол В мире
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
02:57
Россияне вынесли вердикт Кокорину и Мамаеву
Футбол Социология
01:02
Голых братьев Кличко увековечили на Украине
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение