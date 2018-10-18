Модрич назвал лучшего футболиста года

"Я поставил бы Антуана Гризманна на поул-позицию в связи с тем, что он достиг в этом году. Мбаппе? У него необыкновенный талант и большое будущее, но уже сейчас он демонстрирует отличный уровень. Он действительно особенный", — поделился мнением Модрич с France Football.

Благодаря дублю, оформленному Гризманном, сборная Франции сумела обыграть сборную Германии в матче Лиги наций со счетом 2:1.

Ранее французский футболист рассказал о важности празднования голов.