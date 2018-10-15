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Арест Кокорина обжалован
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Арест Кокорина обжалован 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защита футболиста Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве, обжаловала его заключение под стражу, сообщил адвокат спортсмена Олега Попов.
«Апелляционная жалоба направлена в Тверской суд города Москвы», — передает его слова «Интерфакс».
Защита считает, что суд первой инстанции не учел всех обстоятельств дела. В частности, по мнению Попова, Кокорин не предпринимал противоправных действий в потасовке с водителем ведущей Первого канала, а пытался остановить конфликт.
Кроме того, уверен адвокат, конфликт между Кокориным и чиновником Денисом Паком «возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки», поэтому не может быть квалифицирован по статье «хулиганство», а подпадает под действие статьи «побои».
На прошлой неделе Кокорина и Павла Мамаева отправили в СИЗО «Бутырка» по делу о хулиганстве.
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