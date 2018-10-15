Глушаков не смог найти слов

Глушаков проглотил язык после пощечины от защитника жены

Денис Глушаков не находит слов. Футболист отказывается комментировать угрозы адвоката его супруги, который пообещал отправить его в тюрьму.

На вопросы журналистов полузащитник "Спартака" отвечает коротко: "Я не комментирую". Корреспонденты интересовались у футболиста, слышал ли он заявления адвоката его супруги Сергея Жорина по поводу ситуации вокруг бракоразводного процесса.

Заявление на развод с женой бывший капитан "Спартака" подал в сентябре. А 14 октября адвокат жены Глушакова Дарьи заявил, что футболист может быть привлечен к уголовной ответственности. По данным Сергея Жорина, спортсмен не выполнил решение суда об аресте его счетов — он утаил около 200 миллионов рублей до того, как представители Дарьи подали иск о разделе совместного имущества. Кроме того, уже после вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова полузащитник вывел еще 100 миллионов рублей.

Совместно нажитое имущество Дениса и Дарьи — это особняк с дизайнерским ремонтом в престижном поселке в Новой Риге. Стоимость домов в нем начинается от 130 миллионов рублей. Кроме того, пара владеет квартирами в Сокольниках и Раменках — минимальная цена жилья в этих жилых комплексах 20-30 миллионов. Есть у Глушакова и автомобиль "Бентли" (около 5,5 миллиона рублей) — и, возможно, "Порше Кайен" за 5 миллионов рублей.

Адвокат Дарьи Глушаковой заявил, что, если информация о выведении денег подтвердится, то Денису грозит лишение свободы: он может "отправиться к своим друзьям" Мамаеву и Кокорину, которые коротают время до суда в СИЗО №2 по обвинению в избиении трех человек. В то же время, опрошенные изданием "Спорт-Экспресс" юристы утверждают, что до уголовного наказания дело не дойдет — футболиста просто обяжут выплатить компенсацию.

Иск о разводе Дарьи и Дениса Глушаковых рассмотрит Никулинский суд Москвы. Первое заседание назначено на 16 октября.