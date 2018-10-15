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Адвокат Мамаева рассказал о днях футболиста в СИЗО
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Адвокат Мамаева рассказал о днях футболиста в СИЗО 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушмановрассказал, как его клиент проводит время в следственном изоляторе, передает «Чемпионат».
Защитник подчеркнул, что пока игрок «горожан» не может вернуться к спорту.
«Я передал Павлу материалы дела, которые нужно почитать, чтобы подготовиться к следственным действиям. Пока не было возможности заниматься спортом. Он не может ходить в спортивный зал до истечения карантина. Пока ему доступен только прогулочный дворик», — заявил Бушманов.
Также адвокат подтвердил, что в камере с футболистом находится еще один заключенный.
«Они общаются, никаких конфликтов нет. Павел — в целом неконфликтный человек. Он очень позитивный и общительный, так что не думаю, что у него могут возникнуть проблемы с находящимися там лицами», — отметил специалист.
Ранее сообщалось, что адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.
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