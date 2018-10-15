Адвокат Мамаева рассказал о днях футболиста в СИЗО

Защитник подчеркнул, что пока игрок «горожан» не может вернуться к спорту.

«Я передал Павлу материалы дела, которые нужно почитать, чтобы подготовиться к следственным действиям. Пока не было возможности заниматься спортом. Он не может ходить в спортивный зал до истечения карантина. Пока ему доступен только прогулочный дворик», — заявил Бушманов.

Также адвокат подтвердил, что в камере с футболистом находится еще один заключенный.

«Они общаются, никаких конфликтов нет. Павел — в целом неконфликтный человек. Он очень позитивный и общительный, так что не думаю, что у него могут возникнуть проблемы с находящимися там лицами», — отметил специалист.