Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам

Футболист ответил на претензии адвоката своей бывшей жены Оксаны Сергея Жорина , который заявил, что Дмитрий не платит алименты. Спортсмен заверил, что это вовсе не так.

По словам юриста, полузащитник "Локомотива" якобы задолжал дочери Ангелине по алиментам 15 миллионов рублей и подал иск на уменьшение суммы выплат. Также Жорин отметил, что футболиста могут лишить родительских прав.

В свою очередь Дмитрий Тарасов в свое оправдание заявил, что деньги на содержание ребенка автоматически списываются с его счета. При этом футболист добавил, что все семь лет Оксана не работает, и ей не на что было бы жить, если бы он не переводил бывшей семье деньги.

"Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет", — цитирует спортсмена Super. Футболист подчеркнул, что сейчас все его мысли заняты работой и новой семьей с Анастасией Костенко. Три месяца назад у супругов на свет появилась дочка, которую счастливые родители назвали Миланой.

Напомним, что с Оксаной футболист начал встречаться, когда еще не был известен. Они развелись в 2011 году. Сейчас их дочке Ангелине уже девять лет.