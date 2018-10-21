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«Ахмат» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы
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«Ахмат» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы 

News.ru + ещё 61 12 часов назад
Фото: vk.com/fcakhmat
Футбольные клубы «Краснодар» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В запасе «горожан» восемь игроков: Сафонов, Ещенко, Фьолусон, Марков, Каборе, Перейра, Сулейманов, Игнатьев.
От грозненцев на поле выйдут: Городов, Родолфо, Вилькер Анхель, Гащенков, Думбия, Исмаэл, Мохаммади, Семенов, Мбенг, Иванов, Уциев.
На скамейке запасных останутся: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Раванелли, Балай, Харин, Бериша, Митришев.
Матч пройдёт на домашнем стадионе «быков». Встреча начнётся в 19:00 (по мск).
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