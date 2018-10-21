«Ахмат» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы 

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В запасе «горожан» восемь игроков: Сафонов, Ещенко, Фьолусон, Марков, Каборе, Перейра, Сулейманов, Игнатьев.
Наш состав сегодня! 🔥🔥🔥
В запасе у «горожан»: Сафонов (В), Ещенко (В), Фьолусон, Марков, Каборе, Перейра, Сулейманов, Игнатьев.
Наставник команды — Мурад Мусаев. #КраснодарАхмат #ВпередБыки pic.twitter.com/EL8mzQQO1r— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 октября 2018 г.
От грозненцев на поле выйдут: Городов, Родолфо, Вилькер Анхель, Гащенков, Думбия, Исмаэл, Мохаммади, Семенов, Мбенг, Иванов, Уциев.
На скамейке запасных останутся: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Раванелли, Балай, Харин, Бериша, Митришев.
Матч пройдёт на домашнем стадионе «быков». Встреча начнётся в 19:00 (по мск).