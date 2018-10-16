В «Тоттенхэме» назвали преемника Почеттино 

Руководство английского "Тоттенхэм Хотспур" определилась с кандидатурой пост наставника команды в случае ухода из клуба нынешнего тренера Маурисио Почеттино, сообщает "Советский спорт".
По информации издания The Telegraph, главным претендентом на место аргентинца является наставник "Борнмута" Эдди Хау, хорошо зарекомендовавший себя по работе в клубе. Английский тренер работает с командой с 2012 года и за это время сумел впервые в истории вывести ее в Английскую премьер-лигу и закрепиться в ней. После восьми туров нынешнего сезона "вишни" занимают шестое место в турнирной таблице первенства.
Минувшим летом Почеттино серьезно заинтересовался мадридский "Реал", однако президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви отказался расставаться с тренером. Также в СМИ неоднократно сообщалось, что видеть аргентинца у руля своей команды хочет руководство "Манчестер Юнайтед", которое видит в нем преемника Жозе Моуринью.
Ранее в "Манчестер Юнайтед" опровергли факт ведения переговоров с Зинедином Зиданом.