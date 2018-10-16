В Москве прошел IV Кубок России по мини-футболу среди корпораций

6-7 октября на площадках СК Аквариум прошел престижнейший Кубок России среди корпораций.

В соревнованиях принимали участие 8 команд.

В первый день команды в двух-матчевом противостоянии ¼ финала разыграли путевки в полуфинал главного кубка.

Кубок России среди корпораций

Пары Серебряного кубка составили: Моспроект-3 — ОАК и Норильский Никель — МАВ.

Полуфинальные матчи состоялись в воскресенье.

Спецсвязь уступила ВКО Алмаз-Антей 1:0 — единственный мяч в составе победителей на 11 минуте забил Стаин Иван

Кубок России среди корпораций

В другом матче ИНТЕР РАО ЕЭС переиграл Росагролизинг 3:1 — все мячи были забиты с 22 по 28 минуту: в составе победителей отличились Токарев Дмитрий, Савченко Денис и Укалаев Эмиль, гол в составе Росагролизинга забил Поляков Сергей

Кубок России среди корпораций

В матче за 3 место сильнее оказалась команда Спецсвязи, переиграв Росагролизинг 5:3 — хет-трик на счету Демидова Филиппа (Спецсвязь).

Кубок России среди корпораций

В главном финале ВКО Алмаз-Антей встретился с действующим обладателем данного трофея командой ИНТЕР РАО ЕЭС.

Кубок России среди корпораций

На протяжении всей игры преимущество было на стороне ВКО Алмаз-Антей, но забитый мяч на 12 минуте все-таки забил ИНТЕР РАО ЕЭС — отличился Бердников Дмитрий . Затяжной штурм во втором тайме плодов уступающей команде не принес — итогом стала сложная победа действующего чемпиона.

Кубок России среди корпораций

ИНТЕР РАО ЕЭСстал обладателем IV Кубок России по мини-футболу среду корпораций! Серебро у ВКО Алмаз-Антей. Бронза у Спецсвязи.

Кубок России среди корпораций

Кубок России среди корпораций

В финале Серебряного кубка в серии пенальти победила команда Моспроект-3, переиграв МАВ. Бронза у ОАК.

Кубок России среди корпораций

Кубок России среди корпораций

Кубок России среди корпораций

Кубок России среди корпораций

Лучший игрок — Алексеев Антон (Росагролизинг)

(Росагролизинг) Лучший нападающий — Токарев Дмитрий (ИНТЕР РАО ЕЭС)

(ИНТЕР РАО ЕЭС) Лучший вратарь — Решетников Антон (ВКО Алмаз-Антей)

(ВКО Алмаз-Антей) Лучший игрок финала — Самойленко Иван (ИНТЕР РАО ЕЭС)

(ИНТЕР РАО ЕЭС) Лучший тренер турнира — Стаин Николай (ВКО Алмаз-Антей) MVP турнира признан Верма Роман (Моспроект-3)