В Москве прошел IV Кубок России по мини-футболу среди корпораций 

6-7 октября на площадках СК Аквариум прошел престижнейший Кубок России среди корпораций.
В соревнованиях принимали участие 8 команд.
В первый день команды в двух-матчевом противостоянии ¼ финала разыграли путевки в полуфинал главного кубка.
Кубок России среди корпораций
Без особых проблем эту стадию преодолели: ВКО Алмаз-Антей, Росагролизинг и ИНТЕР РАО ЕЭС, также в ½ финала прошла Спецсвязь, переиграв ОАК 3:2 и 1:0.
Пары Серебряного кубка составили: Моспроект-3 — ОАК и Норильский Никель — МАВ.
Полуфинальные матчи состоялись в воскресенье.
Спецсвязь уступила ВКО Алмаз-Антей 1:0 — единственный мяч в составе победителей на 11 минуте забил Стаин Иван.
Кубок России среди корпораций
В другом матче ИНТЕР РАО ЕЭС переиграл Росагролизинг 3:1 — все мячи были забиты с 22 по 28 минуту: в составе победителей отличились Токарев Дмитрий, Савченко Денис и Укалаев Эмиль, гол в составе Росагролизинга забил Поляков Сергей.
Кубок России среди корпораций
В матче за 3 место сильнее оказалась команда Спецсвязи, переиграв Росагролизинг 5:3 — хет-трик на счету Демидова Филиппа (Спецсвязь).
Кубок России среди корпораций
В главном финале ВКО Алмаз-Антей встретился с действующим обладателем данного трофея командой ИНТЕР РАО ЕЭС.
Кубок России среди корпораций
На протяжении всей игры преимущество было на стороне ВКО Алмаз-Антей, но забитый мяч на 12 минуте все-таки забил ИНТЕР РАО ЕЭС — отличился Бердников Дмитрий. Затяжной штурм во втором тайме плодов уступающей команде не принес — итогом стала сложная победа действующего чемпиона.
Кубок России среди корпораций
ИНТЕР РАО ЕЭСстал обладателем IV Кубок России по мини-футболу среду корпораций! Серебро у ВКО Алмаз-Антей. Бронза у Спецсвязи.
Кубок России среди корпораций
Кубок России среди корпораций
В финале Серебряного кубка в серии пенальти победила команда Моспроект-3, переиграв МАВ. Бронза у ОАК.
Кубок России среди корпораций
Кубок России среди корпораций
Кубок России среди корпораций
Кубок России среди корпораций
MVP турнира признан Верма Роман (Моспроект-3)
- Лучший игрок — Алексеев Антон (Росагролизинг)
- Лучший нападающий — Токарев Дмитрий (ИНТЕР РАО ЕЭС)
- Лучший вратарь — Решетников Антон (ВКО Алмаз-Антей)
- Лучший игрок финала — Самойленко Иван (ИНТЕР РАО ЕЭС)
- Лучший тренер турнира — Стаин Николай (ВКО Алмаз-Антей)
Награждение проводили президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Гуметович Алиев и генеральный директор Корпоративной Лиги Сергей Николаевич Ширшов.