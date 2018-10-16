Обнаружено тело экс-владельца «Спорт-Экспресса»

Полиция вечером 15 октября обнаружила перед 17-этажном домом на Осеннем бульваре тело бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело И.Рубина было обнаружено на Осеннем бульваре у д. 12, корп. 3. По предварительной информации, мужчина оставил предсмертную записку, где написал, что он получал угрозы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у И.Рубина незадолго до смерти были проблемы с кредиторами.
В свою очередь другой источник, знакомый с ситуацией, уточнил Агентству «Москва», что сумма долга И.Рубина «превышала 50 млн руб.».