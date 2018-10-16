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Обнаружено тело экс-владельца «Спорт-Экспресса»
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Полиция обнаружила тело экс-владельца «Спорт-Экспресс» И.Рубина у дома на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция вечером 15 октября обнаружила перед 17-этажном домом на Осеннем бульваре тело бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело И.Рубина было обнаружено на Осеннем бульваре у д. 12, корп. 3. По предварительной информации, мужчина оставил предсмертную записку, где написал, что он получал угрозы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у И.Рубина незадолго до смерти были проблемы с кредиторами.
В свою очередь другой источник, знакомый с ситуацией, уточнил Агентству «Москва», что сумма долга И.Рубина «превышала 50 млн руб.».
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