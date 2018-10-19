Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут выпустить из-под ареста уже сегодня.
Согласно информации на сайте Московского городского суда, в 10:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты Мамаева на решение Тверского районного суда заключить спортсмена под стражу.
В 11:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляцию юристов Кокорина на аналогичное решение той же инстанции.
В начале прошлой недели форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в Москве водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, 11-го — арестованы, а 18-го им были предъявлены обвинения.