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Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО
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Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО сегодня 

Рамблер + ещё 61 1 час назад
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут выпустить из-под ареста уже сегодня.
Согласно информации на сайте Московского городского суда, в 10:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты Мамаева на решение Тверского районного суда заключить спортсмена под стражу.
В 11:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляцию юристов Кокорина на аналогичное решение той же инстанции.
В начале прошлой недели форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в Москве водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, 11-го — арестованы, а 18-го им были предъявлены обвинения.
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