Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО сегодня

Согласно информации на сайте Московского городского суда, в 10:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты Мамаева на решение Тверского районного суда заключить спортсмена под стражу.

В 11:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляцию юристов Кокорина на аналогичное решение той же инстанции.

Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, 11-го — арестованы, а 18-го им были предъявлены обвинения.