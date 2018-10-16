Кокорин и Мамаев встретились с Паком и Гайсиным 

Во вторник проходят очные ставки российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с потерпевшими, которых избили спортсмены, — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
«В данный момент в СИЗО проводятся очные ставки Мамаева и Кокорина с потерпевшими Паком и Гайсиным. Когда они закончатся, сложно сказать», — приводит РИА «Новости» слова своего источника из правоохранительных органов.
Информация о том, проводится ли очная ставка с еще одним потерпевшим — водителем ведущей Первого канала, отсутствует.
Напомним, футболисты вместе с младшим братом Кокорина избили Пака и Гайсина в кафе. Чиновники опознали в Кокорине и Мамаеве своих обидчиков. Также спортсменов подозревают в нападении на водителя журналистки Ольги Ушаковой.
Против футболистов возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».
В подтверждение свое готовности о сотрудничестве Мамаев сдал следователю загранпаспорт.