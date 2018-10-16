Кокорин и Мамаев повеселели

«Подача апелляций была ожидаемой, потому что сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против. Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого уже хорошая новость. Эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Но они все равно очень переживают», — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Адвокаты футболистов подали апелляции на арест подзащитных. Суд рассмотрит их в пятницу, 19 октября.